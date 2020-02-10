Третий раз оформляю "Платину" за деньги, а со страховкой каждый раз получается по-разному.Первый год - депозитка, страховку не дали, плату за выпуск сняли одним платежом.Второй год - депозитка, дали страховку и консьерж-сервис, плату за выпуск разбили на две (или больше, не помню) частей.Третий год, приватная - опять ничего не дали.Подскажите, где посмотреть текущие лимиты? В интернет-банке пустые поля все.