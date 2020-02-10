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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:17
Шановні клієнти!
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:31
Налетай.
Кобалев ждет.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:31
У відділенні сказали, що по кожній карті + врахувати проводку...
P.S. Буду зараз виясняти, бо якщо ви праві то це просто буде чудесно
UPG: Таки да, ви праві, обороти стосуються рахунку. Єдине хіба це актуально, якщо в аеропортах відвідувати лаунжі
Востаннє редагувалось extreme_lviv_ua в Вів 11 лют, 2020 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:44
нашли у кого спрашивать у тупых куриц с отделения ... вы бы еще в кол-центре спросили.
В тарифах даже четко написано - за картковым рахунком.
Вы что не понимаете эти ТП вам говорят свое личное тупое мнение с ограниченным гипофизом (вот как тупой куре кажется так и говорит при чем обязательно с умным видом, хотя кроме своей говнозарплатки в жизни другой карты в руках не видела)? А поскольку они настока тупы, что не понимают разницы, - то отвечают, то что думают в силу умственной неполноценности и профнепригодности.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:59
IMPRINTER Я читав тарифи, і там дійсно прише по картковому рахунку, але потягнув мене чорт за язик перепитати в кури, і вона як ви кажежете «з розумним обличчям» мене переконала
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:00
Одна бджола мало меду наносить...
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