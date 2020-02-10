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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 925926927928

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:17

Шановні клієнти!

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Налетай.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:31

  clientage написав:Ніт. Обороти рахуються по рахунку. А бабіти рахуються по кожній карті окремо.
У відділенні сказали, що по кожній карті + врахувати проводку...
P.S. Буду зараз виясняти, бо якщо ви праві то це просто буде чудесно :wink:
UPG: Таки да, ви праві, обороти стосуються рахунку. Єдине хіба це актуально, якщо в аеропортах відвідувати лаунжі
Востаннє редагувалось extreme_lviv_ua в Вів 11 лют, 2020 12:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:44

  extreme_lviv_ua написав:
  clientage написав:Ніт. Обороти рахуються по рахунку. А бабіти рахуються по кожній карті окремо.
У відділенні сказали, що по кожній карті + врахувати проводку...
P.S. Буду зараз виясняти, бо якщо ви праві то це просто буде чудесно :wink:


нашли у кого спрашивать у тупых куриц с отделения ... вы бы еще в кол-центре спросили.
В тарифах даже четко написано - за картковым рахунком.
Вы что не понимаете эти ТП вам говорят свое личное тупое мнение с ограниченным гипофизом (вот как тупой куре кажется так и говорит при чем обязательно с умным видом, хотя кроме своей говнозарплатки в жизни другой карты в руках не видела)? А поскольку они настока тупы, что не понимают разницы, - то отвечают, то что думают в силу умственной неполноценности и профнепригодности.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:59

IMPRINTER Я читав тарифи, і там дійсно прише по картковому рахунку, але потягнув мене чорт за язик перепитати в кури, і вона як ви кажежете «з розумним обличчям» мене переконала :?
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:00

  IMPRINTER написав:Налетай.
Кобалев ждет.

точнее его мама ))
Одна бджола мало меду наносить...
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:22

Re: Укрексiмбанк

Некий Василь (Матій) на минфине пропиарил эксим бонус на всю краину

Ждем накала борьбы за бонусы :(
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:53

Re: Укрексiмбанк не в Дии

Дия есть - а государственного банка нет..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:56

  curiousobro написав:Некий Василь (Матій) на минфине пропиарил эксим бонус на всю краину

Ждем накала борьбы за бонусы :(

Де глянути?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:10

Re: Укрексiмбанк

  Квесторе_поверніться написав:Де глянути?
https://minfin.com.ua/ua/blogs/matiyvv/126683/
extreme_lviv_ua
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