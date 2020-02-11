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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 926927928929

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:30

  extreme_lviv_ua написав:
  Квесторе_поверніться написав:Де глянути?
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Дякую. Це й усе? :(
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:01

Бонусы: Начислили новые по 03.02.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 03.02.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо-500: Ещё есть
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:06

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коммуну быстро выгребли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:01

Бонусы: Начислили новые по 05.02.2020 ! Маркеты - Сильпо: Уж

Бонусы: Начислили новые по 05.02.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Уже нет !
Маркеты - Фора : Уже нет !
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло : Ещё нет
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:01

Бонусы: Начислили новые по 06.02.2020 ! Маркеты - Ашан : Уж

Бонусы: Начислили новые по 06.02.2020 !

Маркеты - Ашан : Уже нет !
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 11:57

Re: Укрексiмбанк

підкажіть, якщо депозит до 13.02 його можна о 9:00 13.02 продовжити?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:06

  Basilio2020 написав:підкажіть, якщо депозит до 13.02 його можна о 9:00 13.02 продовжити?

1. Если выплата на текущий счет- можно.
2. Если на карту- - то после 11-13 часов.
3. Можно сегодня в отд отменить запрет на пролонгацию.
lel
 
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