extreme_lviv_ua написав:
https://minfin.com.ua/ua/blogs/matiyvv/126683/
Дякую. Це й усе?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:30
Дякую. Це й усе?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:01
Бонусы: Начислили новые по 03.02.2020 !
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:06
mustbe
коммуну быстро выгребли
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:01
Бонусы: Начислили новые по 05.02.2020 ! Маркеты - Сильпо: Уж
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:01
Бонусы: Начислили новые по 06.02.2020 ! Маркеты - Ашан : Уж
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:57
Re: Укрексiмбанк
підкажіть, якщо депозит до 13.02 його можна о 9:00 13.02 продовжити?
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:06
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