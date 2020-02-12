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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 927928929930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:14

Re: Укрексiмбанк

Зацікавив цей банк своєю бонусною програмою, роздумую над тим щоб взяти картку.
Був досвід з ексімом роки 4 назад, зарплатна картка була. Тоді дуже не сподобався сервіс, починаючи з того що гору паперів і анкет потрібно було заповнити щоб отримати картку і закінчуючи відсутнім мобільним клієнтом, топорним (до того ж платним) веб-клієнтом, неможливістю змінити пін-код на чіпованій картці (один раз забув пін-код і чекав місяць на перевипуск картки), а ще що кожного разу потрібно було дзвонити і просити збільшити інтернет-ліміт (по дефолту 200 грн стояв і збільшували тільки до кінця поточного дня). Скажіть, чи воз і нині там чи все-таки є покращення? :) Дякую.
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 14:19

  miltador написав:Зацікавив цей банк своєю бонусною програмою, роздумую над тим щоб взяти картку.
Був досвід з ексімом роки 4 назад, зарплатна картка була. Тоді дуже не сподобався сервіс, починаючи з того що гору паперів і анкет потрібно було заповнити щоб отримати картку і закінчуючи відсутнім мобільним клієнтом, топорним (до того ж платним) веб-клієнтом, неможливістю змінити пін-код на чіпованій картці (один раз забув пін-код і чекав місяць на перевипуск картки), а ще що кожного разу потрібно було дзвонити і просити збільшити інтернет-ліміт (по дефолту 200 грн стояв і збільшували тільки до кінця поточного дня). Скажіть, чи воз і нині там чи все-таки є покращення? :) Дякую.

Все так и осталось, только лимиты можно установить постоянные, написав заявление в отделении
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  #<1 ... 927928929930
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