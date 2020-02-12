Зацікавив цей банк своєю бонусною програмою, роздумую над тим щоб взяти картку.
Був досвід з ексімом роки 4 назад, зарплатна картка була. Тоді дуже не сподобався сервіс, починаючи з того що гору паперів і анкет потрібно було заповнити щоб отримати картку і закінчуючи відсутнім мобільним клієнтом, топорним (до того ж платним) веб-клієнтом, неможливістю змінити пін-код на чіпованій картці (один раз забув пін-код і чекав місяць на перевипуск картки), а ще що кожного разу потрібно було дзвонити і просити збільшити інтернет-ліміт (по дефолту 200 грн стояв і збільшували тільки до кінця поточного дня). Скажіть, чи воз і нині там чи все-таки є покращення? Дякую.