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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:14
Зацікавив цей банк своєю бонусною програмою, роздумую над тим щоб взяти картку.
Був досвід з ексімом роки 4 назад, зарплатна картка була. Тоді дуже не сподобався сервіс, починаючи з того що гору паперів і анкет потрібно було заповнити щоб отримати картку і закінчуючи відсутнім мобільним клієнтом, топорним (до того ж платним) веб-клієнтом, неможливістю змінити пін-код на чіпованій картці (один раз забув пін-код і чекав місяць на перевипуск картки), а ще що кожного разу потрібно було дзвонити і просити збільшити інтернет-ліміт (по дефолту 200 грн стояв і збільшували тільки до кінця поточного дня). Скажіть, чи воз і нині там чи все-таки є покращення?
Дякую.
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miltador
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:19
miltador написав:
Зацікавив цей банк своєю бонусною програмою, роздумую над тим щоб взяти картку.
Був досвід з ексімом роки 4 назад, зарплатна картка була. Тоді дуже не сподобався сервіс, починаючи з того що гору паперів і анкет потрібно було заповнити щоб отримати картку і закінчуючи відсутнім мобільним клієнтом, топорним (до того ж платним) веб-клієнтом, неможливістю змінити пін-код на чіпованій картці (один раз забув пін-код і чекав місяць на перевипуск картки), а ще що кожного разу потрібно було дзвонити і просити збільшити інтернет-ліміт (по дефолту 200 грн стояв і збільшували тільки до кінця поточного дня). Скажіть, чи воз і нині там чи все-таки є покращення?
Дякую.
Все так и осталось, только лимиты можно установить постоянные, написав заявление в отделении
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:08
miltador
Веб ІБ досі платний при досить обмеженому функціоналу...
жесть
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greenozon
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:12
Stringer написав:
оді дуже не сподобався сервіс
Сервис в лучшую сторону не поменялся...
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:16
Дякую за відповіді. Для себе вирішив що краще збережу час і нерви ))
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miltador
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Додано: Чет 13 лют, 2020 22:03
Мда... ставки нижче плінтуса
різниця в 6 разів між доларом і юахом!
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greenozon
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