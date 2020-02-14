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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 лют, 2020 14:14
Зацікавив цей банк своєю бонусною програмою, роздумую над тим щоб взяти картку.
Був досвід з ексімом роки 4 назад, зарплатна картка була. Тоді дуже не сподобався сервіс, починаючи з того що гору паперів і анкет потрібно було заповнити щоб отримати картку і закінчуючи відсутнім мобільним клієнтом, топорним (до того ж платним) веб-клієнтом, неможливістю змінити пін-код на чіпованій картці (один раз забув пін-код і чекав місяць на перевипуск картки), а ще що кожного разу потрібно було дзвонити і просити збільшити інтернет-ліміт (по дефолту 200 грн стояв і збільшували тільки до кінця поточного дня). Скажіть, чи воз і нині там чи все-таки є покращення?
Дякую.
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miltador
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Додано: Чет 13 лют, 2020 14:19
miltador написав:
Зацікавив цей банк своєю бонусною програмою, роздумую над тим щоб взяти картку.
Був досвід з ексімом роки 4 назад, зарплатна картка була. Тоді дуже не сподобався сервіс, починаючи з того що гору паперів і анкет потрібно було заповнити щоб отримати картку і закінчуючи відсутнім мобільним клієнтом, топорним (до того ж платним) веб-клієнтом, неможливістю змінити пін-код на чіпованій картці (один раз забув пін-код і чекав місяць на перевипуск картки), а ще що кожного разу потрібно було дзвонити і просити збільшити інтернет-ліміт (по дефолту 200 грн стояв і збільшували тільки до кінця поточного дня). Скажіть, чи воз і нині там чи все-таки є покращення?
Дякую.
Все так и осталось, только лимиты можно установить постоянные, написав заявление в отделении
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Stringer
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:08
miltador
Веб ІБ досі платний при досить обмеженому функціоналу...
жесть
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greenozon
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:12
Stringer написав:
оді дуже не сподобався сервіс
Сервис в лучшую сторону не поменялся...
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Додано: Чет 13 лют, 2020 16:16
Дякую за відповіді. Для себе вирішив що краще збережу час і нерви ))
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miltador
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Додано: Чет 13 лют, 2020 22:03
Мда... ставки нижче плінтуса
різниця в 6 разів між доларом і юахом!
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greenozon
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Додано: Чет 13 лют, 2020 22:15
greenozon
кроме этого еще конкуренции много в контрабасе. Получается выхлоп 10% в USD в контрабасе.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Чет 13 лют, 2020 22:40
greenozon написав:
Мда... ставки нижче плінтуса
різниця в 6 разів між доларом і юахом!
0,06% / 0,01%?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:11
подскажите, в какой банке возможен перевод в USD из другой банки внутри страны?
на сколько я помню, было правило еще очень давно от НБУ что разрешено перевод внутри страны между картами в USD в рамках своих счетов или в рамках счета родственника.
Я помню, звонил в прихват и там была целая схема что надо показать документы чтобы это работало между родственниками. Я думаю с Газ-мяса по чуть-чуть сюда переводить евро/доллар чтобы свинорылить, но газ-мяс может не разрешить?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:27
proftpd66
вы видели сколько сфивт стоит?
а внутри страны он почему то всегда дороже
и газом онлай? там хоть форма на сфивт перевод есть в Иб?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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uaprofi
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