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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 00:30
uaprofi
не свифт. А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:42
proftpd66 написав:uaprofi
не свифт. А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.
Эту тему надо подкинуть Дубилету и Ко, они в состоянии ее продавить.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:45
proftpd66 написав:uaprofi
не свифт. А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.
насколько я понимаю п2п у нас ходит только с гривнеывой карты на гривневую (если что поправьте)
З.Ы.
вот раньше были времена - можно было слать гривну на долларовый счёт и банк её самостояльно конвертил в доллар
З.Ы.
но сейчас у многих банок естьонлайн обмен
фактически можно слать гривну и конвертить в нужную валюту
У симы конвертация вроде только в кассе под 2%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
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Додано: Суб 15 лют, 2020 07:57
proftpd66 написав:
подскажите, в какой банке возможен перевод в USD из другой банки внутри страны?
на сколько я помню, было правило еще очень давно от НБУ что разрешено перевод внутри страны между картами в USD в рамках своих счетов или в рамках счета родственника.
Я помню, звонил в прихват и там была целая схема что надо показать документы чтобы это работало между родственниками. Я думаю с Газ-мяса по чуть-чуть сюда переводить евро/доллар чтобы свинорылить, но газ-мяс может не разрешить?
Дуже скоро зроблять перекази з налогом і відтоді заживемо як в Рашії
никому не верю
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:35
sens,
А какие переводы там с налогом?
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:38
proftpd66 написав:
А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.
п2п і родственнікі? да ви юморіст батяня
п2п = анонімні перекази
фігурує лише картномер
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:55
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