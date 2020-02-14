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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 928929930931

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:30

uaprofi

не свифт. А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:42

  proftpd66 написав:uaprofi

не свифт. А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.

Эту тему надо подкинуть Дубилету и Ко, они в состоянии ее продавить.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 00:45

  proftpd66 написав:uaprofi

не свифт. А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.


насколько я понимаю п2п у нас ходит только с гривнеывой карты на гривневую (если что поправьте)

З.Ы.
вот раньше были времена - можно было слать гривну на долларовый счёт и банк её самостояльно конвертил в доллар
З.Ы.
но сейчас у многих банок естьонлайн обмен
фактически можно слать гривну и конвертить в нужную валюту
У симы конвертация вроде только в кассе под 2%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
об Алле: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4852402#p4852402
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 07:57

  proftpd66 написав:подскажите, в какой банке возможен перевод в USD из другой банки внутри страны?

на сколько я помню, было правило еще очень давно от НБУ что разрешено перевод внутри страны между картами в USD в рамках своих счетов или в рамках счета родственника.

Я помню, звонил в прихват и там была целая схема что надо показать документы чтобы это работало между родственниками. Я думаю с Газ-мяса по чуть-чуть сюда переводить евро/доллар чтобы свинорылить, но газ-мяс может не разрешить?

Дуже скоро зроблять перекази з налогом і відтоді заживемо як в Рашії
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sens
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:35

sens,
А какие переводы там с налогом?
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 08:38

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.


п2п і родственнікі? да ви юморіст батяня :)
п2п = анонімні перекази
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