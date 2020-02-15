uaprofi
не свифт. А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 лют, 2020 00:30
uaprofi
не свифт. А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Суб 15 лют, 2020 00:45
насколько я понимаю п2п у нас ходит только с гривнеывой карты на гривневую (если что поправьте)
З.Ы.
вот раньше были времена - можно было слать гривну на долларовый счёт и банк её самостояльно конвертил в доллар
З.Ы.
но сейчас у многих банок естьонлайн обмен
фактически можно слать гривну и конвертить в нужную валюту
У симы конвертация вроде только в кассе под 2%
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 15 лют, 2020 06:01
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Додано: Суб 15 лют, 2020 07:57
Дуже скоро зроблять перекази з налогом і відтоді заживемо як в Рашії
никому не верю
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:01
Бонусы: Начислили новые по 08.02.2020 !
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:38
Re: Укрексiмбанк
п2п і родственнікі? да ви юморіст батяня
п2п = анонімні перекази
фігурує лише картномер
+50грн !
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Додано: Суб 15 лют, 2020 08:55
Юрики з Сіми втікають.
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Додано: Суб 15 лют, 2020 09:01
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Додано: Нед 16 лют, 2020 19:45
mustbe
опять как мамай прошел алло и комфи тоже уже нет ..
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