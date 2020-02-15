Додано: Нед 16 лют, 2020 20:35
greenozon написав: proftpd66 написав:
А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.
п2п і родственнікі? да ви юморіст батяня
п2п = анонімні перекази
фігурує лише картномер
тоді це, може було всередині банки. Але така тема була точно...
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r