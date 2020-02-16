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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 929930931932

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:35

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.


п2п і родственнікі? да ви юморіст батяня :)
п2п = анонімні перекази
фігурує лише картномер


тоді це, може було всередині банки. Але така тема була точно...
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:58

Re: Укрексiмбанк

Возможно будет кому-то полезным - получил положительный опыт с эксимом по чарджбеку.

Оплатил платиной симы бронь отеля на одном из сайтов экспедии, позже бронь отменил и получил подтверждение что деньги будут возвращены на карту, но деньги так и не дождался на карту. Переписка с поддержкой сайта результата никакого не дала, поэтому накатал заяву в симе на чарджбек. Менеджер которая принимала заяву явно было недостаточна компетентна как это правильно делать, с кем-то созванивалась, заяву оформила с ошибками, в этот момент я немного заволновался :). По итогу деньги вернули чуть более чем через месяц после заявы.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:23

  antey718 написав:Возможно будет кому-то полезным - получил положительный опыт с эксимом по чарджбеку.

Оплатил платиной симы бронь отеля на одном из сайтов экспедии, позже бронь отменил и получил подтверждение что деньги будут возвращены на карту, но деньги так и не дождался на карту. Переписка с поддержкой сайта результата никакого не дала, поэтому накатал заяву в симе на чарджбек. Менеджер которая принимала заяву явно было недостаточна компетентна как это правильно делать, с кем-то созванивалась, заяву оформила с ошибками, в этот момент я немного заволновался :). По итогу деньги вернули чуть более чем через месяц после заявы.


скільки коштувала послуга банку ?
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:27

  Basilio2020 написав:
  antey718 написав:Возможно будет кому-то полезным - получил положительный опыт с эксимом по чарджбеку.

Оплатил платиной симы бронь отеля на одном из сайтов экспедии, позже бронь отменил и получил подтверждение что деньги будут возвращены на карту, но деньги так и не дождался на карту. Переписка с поддержкой сайта результата никакого не дала, поэтому накатал заяву в симе на чарджбек. Менеджер которая принимала заяву явно было недостаточна компетентна как это правильно делать, с кем-то созванивалась, заяву оформила с ошибками, в этот момент я немного заволновался :). По итогу деньги вернули чуть более чем через месяц после заявы.


скільки коштувала послуга банку ?


Бесплатно, комиссию, на сколько я знаю, берут если клиент проигрывает чарджбек.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:53

Нагадайте будь ласка чи можно в тутешньому ІБ (Ентер Ексім) поповнювати депозити?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:54

  greenozon написав:Нагадайте будь ласка чи можно в тутешньому ІБ (Ентер Ексім) поповнювати депозити?

Да
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:07

ОК!
бум іскать
бо ніфіга не очевидно :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:17

  greenozon написав:ОК!
бум іскать
бо ніфіга не очевидно :)

Платеж между своими счетами
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:19

  greenozon написав:ОК!
бум іскать
бо ніфіга не очевидно :)

На вкладке Сервис нужно поднять уровень доступа. Нажать кнопку Ввести СМС пароль. Получить его и ввести. Тогда будет доступны переводы между счетами ( пополнение депо).
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 13:24

  lel написав:
  greenozon написав:ОК!
бум іскать
бо ніфіга не очевидно :)

На вкладке Сервис нужно поднять уровень доступа. Нажать кнопку Ввести СМС пароль. Получить его и ввести. Тогда будет доступны переводы между счетами ( пополнение депо).

Так до этого надо ещё в иб войти - ввести логин и пароль :mrgreen:
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