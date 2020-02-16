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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 лют, 2020 20:35
greenozon написав: proftpd66 написав:
А p2p в USD как раньше. Если я правильно понял, это можно было точно в прихвате между родственниками.
п2п і родственнікі? да ви юморіст батяня
п2п = анонімні перекази
фігурує лише картномер
тоді це, може було всередині банки. Але така тема була точно...
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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proftpd66
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Додано: Пон 17 лют, 2020 11:58
Возможно будет кому-то полезным - получил положительный опыт с эксимом по чарджбеку.
Оплатил платиной симы бронь отеля на одном из сайтов экспедии, позже бронь отменил и получил подтверждение что деньги будут возвращены на карту, но деньги так и не дождался на карту. Переписка с поддержкой сайта результата никакого не дала, поэтому накатал заяву в симе на чарджбек. Менеджер которая принимала заяву явно было недостаточна компетентна как это правильно делать, с кем-то созванивалась, заяву оформила с ошибками, в этот момент я немного заволновался
. По итогу деньги вернули чуть более чем через месяц после заявы.
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antey718
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:23
antey718 написав:
Возможно будет кому-то полезным - получил положительный опыт с эксимом по чарджбеку.
Оплатил платиной симы бронь отеля на одном из сайтов экспедии, позже бронь отменил и получил подтверждение что деньги будут возвращены на карту, но деньги так и не дождался на карту. Переписка с поддержкой сайта результата никакого не дала, поэтому накатал заяву в симе на чарджбек. Менеджер которая принимала заяву явно было недостаточна компетентна как это правильно делать, с кем-то созванивалась, заяву оформила с ошибками, в этот момент я немного заволновался
. По итогу деньги вернули чуть более чем через месяц после заявы.
скільки коштувала послуга банку ?
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Basilio2020
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:27
Basilio2020 написав: antey718 написав:
Возможно будет кому-то полезным - получил положительный опыт с эксимом по чарджбеку.
Оплатил платиной симы бронь отеля на одном из сайтов экспедии, позже бронь отменил и получил подтверждение что деньги будут возвращены на карту, но деньги так и не дождался на карту. Переписка с поддержкой сайта результата никакого не дала, поэтому накатал заяву в симе на чарджбек. Менеджер которая принимала заяву явно было недостаточна компетентна как это правильно делать, с кем-то созванивалась, заяву оформила с ошибками, в этот момент я немного заволновался
. По итогу деньги вернули чуть более чем через месяц после заявы.
скільки коштувала послуга банку ?
Бесплатно, комиссию, на сколько я знаю, берут если клиент проигрывает чарджбек.
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antey718
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:53
Нагадайте будь ласка чи можно в тутешньому ІБ (Ентер Ексім) поповнювати депозити?
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greenozon
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Додано: Пон 17 лют, 2020 12:54
greenozon написав:
Нагадайте будь ласка чи можно в тутешньому ІБ (Ентер Ексім) поповнювати депозити?
Да
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:07
ОК!
бум іскать
бо ніфіга не очевидно
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greenozon
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:17
greenozon написав:
ОК!
бум іскать
бо ніфіга не очевидно
Платеж между своими счетами
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:19
greenozon написав:
ОК!
бум іскать
бо ніфіга не очевидно
На вкладке Сервис нужно поднять уровень доступа. Нажать кнопку Ввести СМС пароль. Получить его и ввести. Тогда будет доступны переводы между счетами ( пополнение депо).
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lel
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Додано: Пон 17 лют, 2020 13:24
lel написав: greenozon написав:
ОК!
бум іскать
бо ніфіга не очевидно
На вкладке Сервис нужно поднять уровень доступа. Нажать кнопку Ввести СМС пароль. Получить его и ввести. Тогда будет доступны переводы между счетами ( пополнение депо).
Так до этого надо ещё в иб войти - ввести логин и пароль
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