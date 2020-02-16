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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:01
В ЕнтерЕксімі можна побачити ІБАН до якого прикріплені картки? Чи тільки через відділення?
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:18
Ебан тока транзитный.
Ваш счет внутриэксимовский в назначении.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:22
На Сіму СЕП ходить тільки через транзитний?
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:43
Дето на старом сайте была талбица с МФО/Котловой
А щас є отака бойова хитрість з Сімою
Нуна в ИБ через Сервис повысить ур-нь доступа, введя доппароль(СМСку) и создать платежку на внешку (СЭП по Украине), но не подтверждать ее в конце(мона сумму указать большую 100К, например), а внимательно РАССМОТРЕТЬ
И там у самом вверху будет шото типа:
Увага! При платежі з карткового рахунку Ваші реквізити як відправника коштів будуть автоматично замінені на реквізити Банку (ім'я платника - АТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", номер рахунку - 2924902234).
Отетот 2924902234 и есть ваш транзитный счет
Ну а в самой платежке будет светиться МФО вашего отд-я, у меня вот 322313 (Киев)
А ваш внутренний карточный, в принципе всегда на виду (и тоже есть в платежке на месте счета). У меня типа 0007001681
Теперь нуна на
Ото типа для меня: UA563223130000000002924902234
И тада ваши рек-ты будут:
Отот ИБАН
Получатель АТ Укрексімбанк
ЕДРПОУ 00032112
Назначение: Переказ особистих коштів, ФИО, СКР 0007001681. Без ПДВ
Но! С некоторых пор Сима выдает личные ИБАНы, без котлового
Я вот получил у менагера
Мож стоит и звякнуть на 0800, хай оттачивают дикцию
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 17 лют, 2020 16:54
Я з/на Ексім не СЕПлю... є ще якийсь варіант дізнатися свій ІБАН окрім, як потратити весь свій обід і змотаться у відділення?
clientage , дякую, спробую 0800
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:00
Re: Укрексiмбанк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:02
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:41
Дайте знати про результат, бо вони з будь-якими питаннями, крім підняття лімітів і блокування карток, люблять віправляти до відділення і радо пропонують продиктувати його контактний номер.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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