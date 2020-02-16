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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 931932933934>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:01

В ЕнтерЕксімі можна побачити ІБАН до якого прикріплені картки? Чи тільки через відділення?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:18

  KVV написав:В ЕнтерЕксімі можна побачити ІБАН до якого прикріплені картки? Чи тільки через відділення?


Ебан тока транзитный.
Ваш счет внутриэксимовский в назначении.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:22

  IMPRINTER написав:
  KVV написав:В ЕнтерЕксімі можна побачити ІБАН до якого прикріплені картки? Чи тільки через відділення?


Ебан тока транзитный.
Ваш счет внутриэксимовский в назначении.

На Сіму СЕП ходить тільки через транзитний?
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:43

  KVV написав:В ЕнтерЕксімі можна побачити ІБАН до якого прикріплені картки? Чи тільки через відділення?

Дето на старом сайте была талбица с МФО/Котловой :(

А щас є отака бойова хитрість з Сімою :)
Нуна в ИБ через Сервис повысить ур-нь доступа, введя доппароль(СМСку) и создать платежку на внешку (СЭП по Украине), но не подтверждать ее в конце(мона сумму указать большую 100К, например), а внимательно РАССМОТРЕТЬ :)

И там у самом вверху будет шото типа:
Увага! При платежі з карткового рахунку Ваші реквізити як відправника коштів будуть автоматично замінені на реквізити Банку (ім'я платника - АТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМП.БАНК УКРАЇНИ", номер рахунку - 2924902234).

Отетот 2924902234 и есть ваш транзитный счет
Ну а в самой платежке будет светиться МФО вашего отд-я, у меня вот 322313 (Киев)
А ваш внутренний карточный, в принципе всегда на виду (и тоже есть в платежке на месте счета). У меня типа 0007001681
Теперь нуна на https://bank.gov.ua/iban сварганить ИБАН и усьоо
Ото типа для меня: UA563223130000000002924902234

И тада ваши рек-ты будут:
Отот ИБАН
Получатель АТ Укрексімбанк
ЕДРПОУ 00032112
Назначение: Переказ особистих коштів, ФИО, СКР 0007001681. Без ПДВ

Но! С некоторых пор Сима выдает личные ИБАНы, без котлового :idea:
Я вот получил у менагера
Мож стоит и звякнуть на 0800, хай оттачивают дикцию :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:54

  IMPRINTER написав:
  KVV написав:В ЕнтерЕксімі можна побачити ІБАН до якого прикріплені картки? Чи тільки через відділення?


Ебан тока транзитный.
Ваш счет внутриэксимовский в назначении.

Я з/на Ексім не СЕПлю... є ще якийсь варіант дізнатися свій ІБАН окрім, як потратити весь свій обід і змотаться у відділення?

clientage , дякую, спробую 0800
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:00

Re: Укрексiмбанк

  KVV написав:спробую 0800

Я до сих пор юзаю транзитник. На личный ИБАН лень переделывать шаблоны :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:41

  KVV написав:clientage , дякую, спробую 0800

Дайте знати про результат, бо вони з будь-якими питаннями, крім підняття лімітів і блокування карток, люблять віправляти до відділення і радо пропонують продиктувати його контактний номер.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:53

  klug написав:
  KVV написав:clientage , дякую, спробую 0800

Дайте знати про результат, бо вони з будь-якими питаннями, крім підняття лімітів і блокування карток, люблять віправляти до відділення і радо пропонують продиктувати його контактний номер.

Так і є... "нічого не бачимо, нічого не знаємо - тільки у відділенні менеджер може надати таку інфу"

В ЕнтерЕксімі в розділі Сервіс у мене три менюшки - Інформація, Зміна паролю і Профіль... ніяких СМСів там немає(хіба що це такий куций ІБ через мобільну версію хз)
KVV
 
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