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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 931932933934

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:08

KVV
Зображення

Якщо у Вас не так, то певно у Вас пакет на ІБ "Іформаційний", а не "Стандарт" (при тому, що обидва коштують однаково). Сам внутрішній номер рахунку можна дізнатися натиснувши на піктограму "і" рядку рахунку, а от номер транзитника все ж доведеться десь випитати. Може хоч його гарячка підкаже.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:25

klug, в мене не так - немає тієї кнопки з СМС, а тільки Інформація.

Мені Сімин ІБ коштує 72грн/рік і без кнопок, і без СЕПів... і багато що без чого, але в мене є кеш-кредит під 28% річних, то ще потерплю декілька місяців, як тільки Сіма його прикриє - так і перейду на Стандарт... здається 1грн/рік
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:40

Re: Укрексiмбанк

  KVV написав:так і перейду на Стандарт... здається 1грн/рік

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -10-2.html
Плата за обслуговування в рамках тарифних пакетів «Інформаційний» та «Стандартний»* 72 грн./рік (у т.ч. ПДВ) :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:01

  KVV написав:klug, в мене не так - немає тієї кнопки з СМС, а тільки Інформація.

Мені Сімин ІБ коштує 72грн/рік і без кнопок, і без СЕПів... і багато що без чого, але в мене є кеш-кредит під 28% річних, то ще потерплю декілька місяців, як тільки Сіма його прикриє - так і перейду на Стандарт... здається 1грн/рік

2 грн./рік для тих, у кого є зарплатна кредитка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:32

klug

где написано про то, что для зарплатников 2 грн.?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 01:02

  klug написав:2 грн./рік для тих, у кого є зарплатна кредитка.


осталось только понять как стать эти зарплатником)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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