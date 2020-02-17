Якщо у Вас не так, то певно у Вас пакет на ІБ "Іформаційний", а не "Стандарт" (при тому, що обидва коштують однаково). Сам внутрішній номер рахунку можна дізнатися натиснувши на піктограму "і" рядку рахунку, а от номер транзитника все ж доведеться десь випитати. Може хоч його гарячка підкаже.
klug, в мене не так - немає тієї кнопки з СМС, а тільки Інформація.
Мені Сімин ІБ коштує 72грн/рік і без кнопок, і без СЕПів... і багато що без чого, але в мене є кеш-кредит під 28% річних, то ще потерплю декілька місяців, як тільки Сіма його прикриє - так і перейду на Стандарт... здається 1грн/рік
KVV написав:klug, в мене не так - немає тієї кнопки з СМС, а тільки Інформація.
Мені Сімин ІБ коштує 72грн/рік і без кнопок, і без СЕПів... і багато що без чого, але в мене є кеш-кредит під 28% річних, то ще потерплю декілька місяців, як тільки Сіма його прикриє - так і перейду на Стандарт... здається 1грн/рік