Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:08
KVV
Якщо у Вас не так, то певно у Вас пакет на ІБ "Іформаційний", а не "Стандарт" (при тому, що обидва коштують однаково). Сам внутрішній номер рахунку можна дізнатися натиснувши на піктограму "і" рядку рахунку, а от номер транзитника все ж доведеться десь випитати. Може хоч його гарячка підкаже.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Пон 17 лют, 2020 23:25
klug, в мене не так - немає тієї кнопки з СМС, а тільки Інформація. Мені Сімин ІБ коштує 72грн/рік і без кнопок, і без СЕПів... і багато що без чого, але в мене є кеш-кредит під 28% річних, то ще потерплю декілька місяців, як тільки Сіма його прикриє - так і перейду на Стандарт... здається 1грн/рік
KVV
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Додано: Пон 17 лют, 2020 23:40
KVV написав:
так і перейду на Стандарт... здається 1грн/рік
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -10-2.html
Плата за обслуговування в рамках тарифних пакетів «Інформаційний» та «Стандартний»* 72 грн./рік (у т.ч. ПДВ)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 18 лют, 2020 00:01
KVV написав: klug
, в мене не так - немає тієї кнопки з СМС, а тільки Інформація.
Мені Сімин ІБ коштує 72грн/рік і без кнопок, і без СЕПів... і багато що без чого, але в мене є кеш-кредит під 28% річних, то ще потерплю декілька місяців, як тільки Сіма його прикриє - так і перейду на Стандарт... здається 1грн/рік
2 грн./рік для тих, у кого є зарплатна кредитка.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 18 лют, 2020 00:32
klug где написано про то, что для зарплатников 2 грн.?
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IMPRINTER
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Додано: Вів 18 лют, 2020 01:02
klug написав:
2 грн./рік для тих, у кого є зарплатна кредитка.
осталось только понять как стать эти зарплатником)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Додано: Вів 18 лют, 2020 01:29
Сима, верни коммуналку. Платить надо уже. непорядок, бонусы есть, а коммунали нет
Andey
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Додано: Вів 18 лют, 2020 01:38
uaprofi написав: klug написав:
2 грн./рік для тих, у кого є зарплатна кредитка.
осталось только понять как стать эти зарплатником)
у меня зарплатка - плачу как и все 72 грн. ... когда-то ОООООООООООЧЕНЬ давно для зарплатников был меньше тариф ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Додано: Вів 18 лют, 2020 02:33
IMPRINTER написав: uaprofi написав: klug написав:
2 грн./рік для тих, у кого є зарплатна
кредитка
.
осталось только понять как стать эти зарплатником)
у меня зарплатка - плачу как и все 72 грн. ... когда-то ОООООООООООЧЕНЬ давно для зарплатников был меньше тариф ...
З 17-го року плачу 1,44 на рік:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Подякував: 191 раз.
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