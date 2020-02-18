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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:15
greenozon написав:IMPRINTER
гаразд, припустим 2ий варіант, банк дає добро на КЛ,
це буде умова для входу в грейсовий ІБ? (1.44)
нет
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Додано: Вів 18 лют, 2020 15:49
лади
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greenozon
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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:01
Бонусы: Начислили новые по 15.02.2020 !
Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
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mustbe
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:22
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в интернет-банкинге поменять номер телефона на который приходят 3Д пароли или это только в отделении?
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Andrew75
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:55
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в интернет-банкинге поменять номер телефона на который приходят 3Д пароли или это только в отделении?
Только через заяву в отделении.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:01
ukrprom2014 написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в интернет-банкинге поменять номер телефона на который приходят 3Д пароли или это только в отделении?
Только через заяву в отделении.
Вот я в разделе интернет-банкинга: Сервіс-Профіль Користувача-Контактні дані вижу, что после поднятия уровня доступа смс-кой можно поменять номер мобильного телефона.
Это не то?
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Andrew75
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:32
Andrew75
сумніваюсь що ось так банк буде давати просто змінити свій фін. номер через ІБ!
можна ще погортати інструкцію, раптом щось знайдете - https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... manual.pdf
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greenozon
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