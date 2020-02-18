Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:15
greenozon написав: IMPRINTER
гаразд, припустим 2ий варіант, банк дає добро на КЛ,
це буде умова для входу в грейсовий ІБ? (1.44)
нет
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лади
greenozon
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:22
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в интернет-банкинге поменять номер телефона на который приходят 3Д пароли или это только в отделении?
Andrew75
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:55
Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в интернет-банкинге поменять номер телефона на который приходят 3Д пароли или это только в отделении?
Только через заяву в отделении.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:01
ukrprom2014 написав: Andrew75 написав:
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в интернет-банкинге поменять номер телефона на который приходят 3Д пароли или это только в отделении?
Только через заяву в отделении.
Вот я в разделе интернет-банкинга: Сервіс-Профіль Користувача-Контактні дані вижу, что после поднятия уровня доступа смс-кой можно поменять номер мобильного телефона.
Это не то?
Andrew75
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:32
Andrew75
сумніваюсь що ось так банк буде давати просто змінити свій фін. номер через ІБ!
можна ще погортати інструкцію, раптом щось знайдете -
https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... manual.pdf
greenozon
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:16
Коллеги, для вновь прибывших,подскажите какие лимиты в месяц
на оплату бабитами коммуны и мобилы? Спасибо
STIGA
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:35
STIGA написав:
Коллеги, для вновь прибывших,подскажите какие лимиты в месяц
на оплату бабитами коммуны и мобилы?
Спасибо
Установлено максимальную сумму всех обменов Бонусов на пополнение счета мобильного телефона, которые осуществляются с одной Учетной записи на протяжении 30 дней - 1000 Бонусов.
https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions
Про коммуналку ничего не написано. В этом месяце уже больше 1000 бонусов обменял, наверно, лимитов нет.
Начислили по 16е. Платежей-нет.
lel
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