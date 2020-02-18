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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 933934935936

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:15

  greenozon написав:IMPRINTER
гаразд, припустим 2ий варіант, банк дає добро на КЛ,
це буде умова для входу в грейсовий ІБ? (1.44)


нет
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:49

лади
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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи: Ещё нет
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:22

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в интернет-банкинге поменять номер телефона на который приходят 3Д пароли или это только в отделении?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:55

  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в интернет-банкинге поменять номер телефона на который приходят 3Д пароли или это только в отделении?

Только через заяву в отделении.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:01

  ukrprom2014 написав:
  Andrew75 написав:Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в интернет-банкинге поменять номер телефона на который приходят 3Д пароли или это только в отделении?

Только через заяву в отделении.

Вот я в разделе интернет-банкинга: Сервіс-Профіль Користувача-Контактні дані вижу, что после поднятия уровня доступа смс-кой можно поменять номер мобильного телефона.
Это не то?
Andrew75
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:32

Andrew75

сумніваюсь що ось так банк буде давати просто змінити свій фін. номер через ІБ!

можна ще погортати інструкцію, раптом щось знайдете -

https://www.eximb.com/upload/app_links/ ... manual.pdf
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:16

Re: Укрексiмбанк

Коллеги, для вновь прибывших,подскажите какие лимиты в месяц
на оплату бабитами коммуны и мобилы?

Спасибо
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:35

  STIGA написав:Коллеги, для вновь прибывших,подскажите какие лимиты в месяц
на оплату бабитами коммуны и мобилы?

Спасибо

Установлено максимальную сумму всех обменов Бонусов на пополнение счета мобильного телефона, которые осуществляются с одной Учетной записи на протяжении 30 дней - 1000 Бонусов. https://bonus.eximb.com/ru/terms_and_conditions
Про коммуналку ничего не написано. В этом месяце уже больше 1000 бонусов обменял, наверно, лимитов нет.

Начислили по 16е. Платежей-нет.
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