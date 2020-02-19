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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 лют, 2020 15:15
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Додано: Вів 18 лют, 2020 15:49
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Додано: Вів 18 лют, 2020 17:01
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Додано: Сер 19 лют, 2020 09:22
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в интернет-банкинге поменять номер телефона на который приходят 3Д пароли или это только в отделении?
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:55
Только через заяву в отделении.
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Додано: Сер 19 лют, 2020 10:01
Вот я в разделе интернет-банкинга: Сервіс-Профіль Користувача-Контактні дані вижу, что после поднятия уровня доступа смс-кой можно поменять номер мобильного телефона.
Это не то?
Додано: Сер 19 лют, 2020 10:32
Andrew75
сумніваюсь що ось так банк буде давати просто змінити свій фін. номер через ІБ!
можна ще погортати інструкцію, раптом щось знайдете -
+50грн !
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Додано: Сер 19 лют, 2020 11:16
Re: Укрексiмбанк
Коллеги, для вновь прибывших,подскажите какие лимиты в месяц
на оплату бабитами коммуны и мобилы?
Спасибо
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:35
Установлено максимальную сумму всех обменов Бонусов на пополнение счета мобильного телефона, которые осуществляются с одной Учетной записи на протяжении 30 дней - 1000 Бонусов.
Про коммуналку ничего не написано. В этом месяце уже больше 1000 бонусов обменял, наверно, лимитов нет.
Начислили по 16е. Платежей-нет.
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