Maksi2
пока абонемент "Премиум", тарифы от 02-12-2019
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 20 лют, 2020 17:01
Бонусы: Начислили новые по 17.02.2020 !
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:25
Старий добрий візит у відділення вніс ясність в питання як дізнатись свій ІБАН карткового рахунку :
eximb.com/Приватним клієнтам/Калькулятор ІБАН… і там можна ввести номер картки
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:31
Как узнать свой ИБАН
... делайте хоть что-нибудь!
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