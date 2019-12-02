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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:59
Maksi2
пока абонемент "Премиум", тарифы от 02-12-2019
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Додано: Чет 20 лют, 2020 17:01
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Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет
Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:25
clientage написав: KVV написав:
В ЕнтерЕксімі можна побачити ІБАН до якого прикріплені картки? Чи тільки через відділення?
Дето на старом сайте была талбица с МФО/Котловой
А щас є отака бойова хитрість з Сімою
Старий добрий візит у відділення вніс ясність в питання як дізнатись свій ІБАН карткового рахунку :
eximb.com/Приватним клієнтам/Калькулятор ІБАН… і там можна ввести номер картки
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:31
https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -iban.html
KVV написав:
eximb.com/Приватним клієнтам/Калькулятор ІБАН… і там можна ввести номер картки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:50
ХТо в курсі - якщо платити картою віза Укрексіма через ізіпей (інтернет) - буде КБ?
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greenozon
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:21
greenozon
Оплата интернета такая же как и новой почты - пополнение счета оператора, следовательно кб не будет. Опробовано оплатой с виртуалки изи на укртелеком.
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valya
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:01
KVV написав: clientage написав: KVV написав:
В ЕнтерЕксімі можна побачити ІБАН до якого прикріплені картки? Чи тільки через відділення?
Дето на старом сайте была талбица с МФО/Котловой
А щас є отака бойова хитрість з Сімою
Старий добрий візит у відділення вніс ясність в питання як дізнатись свій ІБАН карткового рахунку :
eximb.com/Приватним клієнтам/Калькулятор ІБАН… і там можна ввести номер картки
facepalm.jpg у той час, як Прихват почав вільно світити 2620, Сіма почала робити ІБАНи з номерами карток???
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:30
А вы попробуйте )
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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