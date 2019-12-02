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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 934935936937

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:59

Maksi2

пока абонемент "Премиум", тарифы от 02-12-2019
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 17:01

Бонусы: Начислили новые по 17.02.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 17.02.2020 !

Маркеты - Ашан : Ещё нет
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора : Ещё нет
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё нет
Платежи - Коммуналка: Ещё нет

Техника - Комфи-500: Ещё есть
Техника - Алло-500,1000: Ещё есть
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:25

  clientage написав:
  KVV написав:В ЕнтерЕксімі можна побачити ІБАН до якого прикріплені картки? Чи тільки через відділення?

Дето на старом сайте была талбица с МФО/Котловой :(

А щас є отака бойова хитрість з Сімою :)

Старий добрий візит у відділення вніс ясність в питання як дізнатись свій ІБАН карткового рахунку :

eximb.com/Приватним клієнтам/Калькулятор ІБАН… і там можна ввести номер картки
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:31

Как узнать свой ИБАН

  KVV написав:eximb.com/Приватним клієнтам/Калькулятор ІБАН… і там можна ввести номер картки

https://www.eximb.com/ua/business/pryva ... -iban.html
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:50

ХТо в курсі - якщо платити картою віза Укрексіма через ізіпей (інтернет) - буде КБ?
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greenozon
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greenozon
Оплата интернета такая же как и новой почты - пополнение счета оператора, следовательно кб не будет. Опробовано оплатой с виртуалки изи на укртелеком.
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:01

  KVV написав:
  clientage написав:
  KVV написав:В ЕнтерЕксімі можна побачити ІБАН до якого прикріплені картки? Чи тільки через відділення?

Дето на старом сайте была талбица с МФО/Котловой :(

А щас є отака бойова хитрість з Сімою :)

Старий добрий візит у відділення вніс ясність в питання як дізнатись свій ІБАН карткового рахунку :

eximb.com/Приватним клієнтам/Калькулятор ІБАН… і там можна ввести номер картки

facepalm.jpg у той час, як Прихват почав вільно світити 2620, Сіма почала робити ІБАНи з номерами карток???
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:30

А вы попробуйте )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 934935936937
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