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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:36
curiousobro написав: klug написав:
facepalm.jpg у той час, як Прихват почав вільно світити 2620, Сіма почала робити ІБАНи з номерами карток???
Просто ищет счет по привязанной карте.
Неплохая идея кстати, привату бы не помешал такой же поиск IBAN по номеру карты.
у эксима уже есть прямые счета 2620 .. но по транзитнику на внутренние номера по-старинке заходит быстрее )
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