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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 935936937938

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:36

  curiousobro написав:
  klug написав:facepalm.jpg у той час, як Прихват почав вільно світити 2620, Сіма почала робити ІБАНи з номерами карток???

Просто ищет счет по привязанной карте.

Неплохая идея кстати, привату бы не помешал такой же поиск IBAN по номеру карты.


у эксима уже есть прямые счета 2620 .. но по транзитнику на внутренние номера по-старинке заходит быстрее )
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:59

  IMPRINTER написав:но по транзитнику на внутренние номера по-старинке заходит быстрее )

У нас транзитний розбирають максимум два рази на день. Якщо це експрес, то скільки ж йде на прямі?
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klug
 
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