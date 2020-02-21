у эксима уже есть прямые счета 2620 .. но по транзитнику на внутренние номера по-старинке заходит быстрее )
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:36
у эксима уже есть прямые счета 2620 .. но по транзитнику на внутренние номера по-старинке заходит быстрее )
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:59
У нас транзитний розбирають максимум два рази на день. Якщо це експрес, то скільки ж йде на прямі?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 22 лют, 2020 01:22
еще дольше
я так понимаю там вопрос не столько разгреба транзитника сколько синхрона с процессингом
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