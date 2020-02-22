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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:36
curiousobro написав: klug написав:
facepalm.jpg у той час, як Прихват почав вільно світити 2620, Сіма почала робити ІБАНи з номерами карток???
Просто ищет счет по привязанной карте.
Неплохая идея кстати, привату бы не помешал такой же поиск IBAN по номеру карты.
у эксима уже есть прямые счета 2620 .. но по транзитнику на внутренние номера по-старинке заходит быстрее )
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Додано: П'ят 21 лют, 2020 21:59
IMPRINTER написав:
но по транзитнику на внутренние номера по-старинке заходит быстрее )
У нас транзитний розбирають максимум два рази на день. Якщо це експрес, то скільки ж йде на прямі?
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Додано: Суб 22 лют, 2020 01:22
klug написав: IMPRINTER написав:
но по транзитнику на внутренние номера по-старинке заходит быстрее )
У нас транзитний розбирають максимум два рази на день. Якщо це експрес, то скільки ж йде на прямі?
еще дольше
я так понимаю там вопрос не столько разгреба транзитника сколько синхрона с процессингом
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Додано: Нед 23 лют, 2020 18:58
Есть платина и допка к ней. Колеги, может кто знает, можно ли к счету добавить еще один адрес доставки смс? Система вроде позволяет, а не будет ли за это допоплат?
Да еще, что за адрес - Inbox, для чего? Спс
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valya
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Додано: Нед 23 лют, 2020 19:05
valya написав:
Есть платина и допка к ней. Колеги, может кто знает, можно ли к счету добавить еще один адрес доставки смс? Система вроде позволяет, а не будет ли за это допоплат?
Да еще, что за адрес - Inbox, для чего? Спс
можно добавить др. мабилу и самостоятельно сформировать запросы по нему. нашару
Кстати инф-е мона добавить и к счету и различным картам к этому счету
Inbox -- эт внутренний почт ящик в ИБ, можете с техподдержкой погутарить
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 23 лют, 2020 19:35
clientage
Благодарю. Если не против есть еще ? в личку.
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valya
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Додано: Нед 23 лют, 2020 19:38
valya
, не против
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clientage
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