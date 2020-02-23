|
|
Укрексiмбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:22
Вкладчик1234 написав: slasva написав:
Появилось мобильное приложение для Андроид! У кого то получилось зарегистрироваться? У меня выкидывает ошибку.
И как его найти?
Просто в плеймаркете как Enter Exim
-
slasva
-
-
- Повідомлень: 623
- З нами з: 23.06.15
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:49
А ссылка с офф сайта есть? Это точно не сборщик логинов\паролей?
-
Alpha1251
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 02.04.12
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:40
Alpha1251 написав:
А ссылка с офф сайта есть? Это точно не сборщик логинов\паролей?
У него разработчик UKREXIMBANK, тот же что и для EXIMpass.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 2615
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему