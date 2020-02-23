Просто в плеймаркете как Enter Exim
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:22
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:49
Re: Укрексiмбанк
А ссылка с офф сайта есть? Это точно не сборщик логинов\паролей?
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:40
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:21
Додано: Пон 24 лют, 2020 13:29
Никаких. Это генератор паролей на вход в энтер-эксим.
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:11
с этим генератором лимиты на СЕП платежи такие же как и по СМС ?
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