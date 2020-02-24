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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 936937938939

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:22

  Вкладчик1234 написав:
  slasva написав:Появилось мобильное приложение для Андроид! У кого то получилось зарегистрироваться? У меня выкидывает ошибку.

И как его найти?

Просто в плеймаркете как Enter Exim
slasva
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:49

Re: Укрексiмбанк

А ссылка с офф сайта есть? Это точно не сборщик логинов\паролей? :-D
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:40

  Alpha1251 написав:А ссылка с офф сайта есть? Это точно не сборщик логинов\паролей? :-D

У него разработчик UKREXIMBANK, тот же что и для EXIMpass.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:21

  curiousobro написав:.EXIMpass.

какие плюшки дает EXIMpass ?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 13:29

  J написав:
  curiousobro написав:.EXIMpass.

какие плюшки дает EXIMpass ?


Никаких. Это генератор паролей на вход в энтер-эксим.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:11

  IMPRINTER написав:
  J написав:
  curiousobro написав:.EXIMpass.

какие плюшки дает EXIMpass ?


Никаких. Это генератор паролей на вход в энтер-эксим.

с этим генератором лимиты на СЕП платежи такие же как и по СМС ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:21

  slasva написав:Появилось мобильное приложение для Андроид! У кого то получилось зарегистрироваться? У меня выкидывает ошибку.

Все як завжди - ласкаво просимо у відділення :D
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 14:56

J

раньше было больше, чем по смс, но меньше, чеми по токену ... щас вроде одинаково
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IMPRINTER
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Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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Бонусы: Начислили новые по 20.02.2020 !

Бонусы: Начислили новые по 20.02.2020 !

Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет

Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть

Техника - Комфи-500,1000: Ещё есть
Техника - Алло-500: Ещё есть
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