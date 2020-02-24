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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:22
Вкладчик1234 написав: slasva написав:
Появилось мобильное приложение для Андроид! У кого то получилось зарегистрироваться? У меня выкидывает ошибку.
И как его найти?
Просто в плеймаркете как Enter Exim
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slasva
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:49
А ссылка с офф сайта есть? Это точно не сборщик логинов\паролей?
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Alpha1251
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:40
Alpha1251 написав:
А ссылка с офф сайта есть? Это точно не сборщик логинов\паролей?
У него разработчик UKREXIMBANK, тот же что и для EXIMpass.
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curiousobro
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:21
curiousobro написав:
.EXIMpass.
какие плюшки дает EXIMpass ?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 13:29
J написав: curiousobro написав:
.EXIMpass.
какие плюшки дает EXIMpass ?
Никаких. Это генератор паролей на вход в энтер-эксим.
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IMPRINTER
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:11
IMPRINTER написав: J написав: curiousobro написав:
.EXIMpass.
какие плюшки дает EXIMpass ?
Никаких. Это генератор паролей на вход в энтер-эксим.
с этим генератором лимиты на СЕП платежи такие же как и по СМС ?
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:21
slasva написав:
Появилось мобильное приложение для Андроид! У кого то получилось зарегистрироваться? У меня выкидывает ошибку.
Все як завжди - ласкаво просимо у відділення
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Додано: Пон 24 лют, 2020 14:56
J
раньше было больше, чем по смс, но меньше, чеми по токену ... щас вроде одинаково
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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Додано: Вів 25 лют, 2020 03:01
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Додано: Вів 25 лют, 2020 04:01
Бонусы: Начислили новые по 20.02.2020 !
Маркеты - Ашан-500: Ещё есть
Маркеты - Сильпо : Ещё нет
Маркеты - Фора-500: Ещё есть
Маркеты - Эпицентр: Ещё нет
Платежи - Мобильные : Ещё есть
Платежи - Коммуналка: Ещё есть
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Техника - Алло-500: Ещё есть
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