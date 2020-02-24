Додано: Вів 25 лют, 2020 15:22

proftpd66



посему до 17?

по инфините до 25 к ...

Делаете платеж на 24999 получаете 7%.

На сл платеж, который зацепит при списании 1 грн. от остатка от 25 к - будет 3% на вс. сумму. На остальные уже 1.5

Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 25 лют, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз.

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