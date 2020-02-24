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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 937938939940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 14:53

Подскажите за сколько сима проводит операции в долларах по продуктам? В PalPay?

Если завтра заплатить проводка будет за этот месяц или уже за следующий? Балы когда будут .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:17

Ув.Flamingo

Подскажите про хак из Инфинити.
Можно сделать много платежей до 17к например, потом сделать платеж на 83к и этот платеж будет с cashback под 3%?

Я правильно понял ?

Как это будет для платины ? Так же, 83к будет по какому %?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:22

proftpd66

посему до 17?
по инфините до 25 к ...
Делаете платеж на 24999 получаете 7%.
На сл платеж, который зацепит при списании 1 грн. от остатка от 25 к - будет 3% на вс. сумму. На остальные уже 1.5
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 25 лют, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:26

Re: Укрексiмбанк

Не Flamingo, но отвечу. Да, работает именно так, но для верности, в день, когда будете платить 83к, не делайте никаких других платежей, т.к. первым могут провести другой, несмотря на время операции. И по Инфинити порог 25 к, так что платите до 24.9 а потом уже смело и 83) И в других пакетах работает аналогично, только лимит разный
AVF
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 15:38

Понял .

Любые платежы и без ограничений в сумме до 24,9к. Следующий первый и последний на 75к под 3%.

А как для платины? 5%+3%??

Есть инфа , когда сима проведет платеж ? Я просто занят, нет времени этим заниматься. Надо спешить чтобы открыть карту чтобы в этом месяце это сделать завтра в среду . Или сима проведет платеж уже в марте если завтра открыть и заплатить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:07

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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 16:08

Re: Укрексiмбанк

  proftpd66 написав:А как для платины? 5%+3%??
5+2,5%
  proftpd66 написав:Есть инфа , когда сима проведет платеж ?
Gj По Украине - обычно на 2-3 рабочий день. По загран.платежам может быть подольше. Если будете платить завтра - уже скорее всего не вложитесь. Но какая разница когда Сима проведет? Для бонуса учитывается день платежа а не проводки.
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Flamingo
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