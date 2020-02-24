Подскажите за сколько сима проводит операции в долларах по продуктам? В PalPay?
Если завтра заплатить проводка будет за этот месяц или уже за следующий? Балы когда будут .
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:53
Подскажите за сколько сима проводит операции в долларах по продуктам? В PalPay?
Если завтра заплатить проводка будет за этот месяц или уже за следующий? Балы когда будут .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Вів 25 лют, 2020 15:17
Ув.Flamingo
Подскажите про хак из Инфинити.
Можно сделать много платежей до 17к например, потом сделать платеж на 83к и этот платеж будет с cashback под 3%?
Я правильно понял ?
Как это будет для платины ? Так же, 83к будет по какому %?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:22
proftpd66
посему до 17?
по инфините до 25 к ...
Делаете платеж на 24999 получаете 7%.
На сл платеж, который зацепит при списании 1 грн. от остатка от 25 к - будет 3% на вс. сумму. На остальные уже 1.5
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 25 лют, 2020 15:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 15:26
Re: Укрексiмбанк
Не Flamingo, но отвечу. Да, работает именно так, но для верности, в день, когда будете платить 83к, не делайте никаких других платежей, т.к. первым могут провести другой, несмотря на время операции. И по Инфинити порог 25 к, так что платите до 24.9 а потом уже смело и 83) И в других пакетах работает аналогично, только лимит разный
Додано: Вів 25 лют, 2020 15:38
Понял .
Любые платежы и без ограничений в сумме до 24,9к. Следующий первый и последний на 75к под 3%.
А как для платины? 5%+3%??
Есть инфа , когда сима проведет платеж ? Я просто занят, нет времени этим заниматься. Надо спешить чтобы открыть карту чтобы в этом месяце это сделать завтра в среду . Или сима проведет платеж уже в марте если завтра открыть и заплатить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 25 лют, 2020 16:07
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Додано: Вів 25 лют, 2020 16:08
Re: Укрексiмбанк
5+2,5%
Gj По Украине - обычно на 2-3 рабочий день. По загран.платежам может быть подольше. Если будете платить завтра - уже скорее всего не вложитесь. Но какая разница когда Сима проведет? Для бонуса учитывается день платежа а не проводки.
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