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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 938939940941

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:11

83к - что это за число ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:21

  slasva написав:Появилось мобильное приложение для Андроид! У кого то получилось зарегистрироваться? У меня выкидывает ошибку.

подписываете в отделении бумаги о присоединении к публичному договору и получится зарегистрироваться в мобильном приложении, там кстати нет депозитов, а пока только карты и операции по ним
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:22

Re: Укрексiмбанк

  velvet написав:подписываете в отделении бумаги о присоединении к публичному договору и получится зарегистрироваться в мобильном приложении, там кстати нет депозитов, а пока только карты и операции по ним


а если раньше был подписан?
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:23

  mustbe написав:83к - что это за число ?



83 посто к примеру надо до 100к. 85 это платеж который до 24.9к и первый и последний до 100к как я понял . Все четко
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:25

Ничо не понял.
Ну и ладно
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:33

Re: Укрексiмбанк

K - kilo, на слэнге англоязычных трейдеров и финансистов -тысяча) Оттуда и перекочевало к нам
Востаннє редагувалось AVF в Вів 25 лют, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:33

mustbe

Почитайте на предыдущей странице про это
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:40

  AVF написав:K - kilo, на слэнге англоязычных трейдеров и финансистов -тысяча) Оттуда и перекочевало к нам

Жесть.
А ничего, что К - это стандартный модификатор международной системы единиц СИ ?
mustbe
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