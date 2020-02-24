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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:11
83к - что это за число ?
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:21
подписываете в отделении бумаги о присоединении к публичному договору и получится зарегистрироваться в мобильном приложении, там кстати нет депозитов, а пока только карты и операции по ним
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:22
Re: Укрексiмбанк
а если раньше был подписан?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:23
83 посто к примеру надо до 100к. 85 это платеж который до 24.9к и первый и последний до 100к как я понял . Все четко
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:25
Ничо не понял.
Ну и ладно
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:33
Re: Укрексiмбанк
K - kilo, на слэнге англоязычных трейдеров и финансистов -тысяча) Оттуда и перекочевало к нам
Востаннє редагувалось AVF в Вів 25 лют, 2020 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:33
mustbe
Почитайте на предыдущей странице про это
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:40
Жесть.
А ничего, что К - это стандартный модификатор международной системы единиц СИ ?
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