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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 17:52
mustbe написав:
Ага, англоязычные трейдеры и финансисты - суровые ребята: придумали приставку "кило" )
ага - вдруг забыли про киловаты (тысяча ватт) и килобайты и т.п.
но надо отдать долджное, что применительно к деньгам ранее килодолларов не говорили всеже и в финансовую сферу обозхначение тысяци буквой К из физики перекачивало не так давно все же ...
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:56
Вы думаете, я не знаю, что кило - это приставка для обозначения тысячи
? Просто написал как есть, используется как существительное, означающее тысячу, а не как приставка, например, 10 USDk. Тогда озвучьте свою правильную версию, просветите меня безграмотного
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AVF
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Додано: Вів 25 лют, 2020 18:03
IMPRINTER написав:
ага - вдруг забыли про киловаты (тысяча ватт) и килобайты и т.п.
Не, то совсем другие люди:
- английские энергетики - придумали киловатты,
- английские айтишники - придумали килобайты...
а английские географы придумали километры )
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Додано: Вів 25 лют, 2020 18:04
IMPRINTER написав: velvet написав:
подписываете в отделении бумаги о присоединении к публичному договору и получится зарегистрироваться в мобильном приложении, там кстати нет депозитов, а пока только карты и операции по ним
а если раньше был подписан?
как он раньше мог быть подписан? мне сегодня в отделении сказали,что с этого понедельника только ввели публичные договора, до этого их в Укрэксиме не было
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Додано: Вів 25 лют, 2020 19:06
AVF написав:
Вы думаете, я не знаю, что кило - это приставка для обозначения тысячи
? Просто написал как есть, используется как существительное, означающее тысячу, а не как приставка, например, 10 USDk. Тогда озвучьте свою правильную версию, просветите меня безграмотного
А что такое приставка?
В грамматике: часть слова, морфема, стоящая перед корнем, префикс.
... перед, а не после:
10 кUSD
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Додано: Вів 25 лют, 2020 19:13
новые тарифы менее интересны чем буква К ?
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