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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 939940941942

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:52

  mustbe написав:Ага, англоязычные трейдеры и финансисты - суровые ребята: придумали приставку "кило" )


ага - вдруг забыли про киловаты (тысяча ватт) и килобайты и т.п. :mrgreen:

но надо отдать долджное, что применительно к деньгам ранее килодолларов не говорили всеже и в финансовую сферу обозхначение тысяци буквой К из физики перекачивало не так давно все же ...
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 17:56

Вы думаете, я не знаю, что кило - это приставка для обозначения тысячи :)? Просто написал как есть, используется как существительное, означающее тысячу, а не как приставка, например, 10 USDk. Тогда озвучьте свою правильную версию, просветите меня безграмотного
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:03

  IMPRINTER написав:ага - вдруг забыли про киловаты (тысяча ватт) и килобайты и т.п. :mrgreen:

Не, то совсем другие люди:
- английские энергетики - придумали киловатты,
- английские айтишники - придумали килобайты...
а английские географы придумали километры )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:04

  IMPRINTER написав:
  velvet написав:подписываете в отделении бумаги о присоединении к публичному договору и получится зарегистрироваться в мобильном приложении, там кстати нет депозитов, а пока только карты и операции по ним


а если раньше был подписан?

как он раньше мог быть подписан? мне сегодня в отделении сказали,что с этого понедельника только ввели публичные договора, до этого их в Укрэксиме не было
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:06

  AVF написав:Вы думаете, я не знаю, что кило - это приставка для обозначения тысячи :)? Просто написал как есть, используется как существительное, означающее тысячу, а не как приставка, например, 10 USDk. Тогда озвучьте свою правильную версию, просветите меня безграмотного

А что такое приставка?
В грамматике: часть слова, морфема, стоящая перед корнем, префикс.

... перед, а не после:
10 кUSD
ol_zy
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  velvet написав:с сегодняшнего дня новые тарифы по депозитным картам https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2020.pdf

новые тарифы менее интересны чем буква К ?
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:27

  mustbe написав:
  IMPRINTER написав:ага - вдруг забыли про киловаты (тысяча ватт) и килобайты и т.п. :mrgreen:

Не, то совсем другие люди:
- английские энергетики - придумали киловатты,
- английские айтишники - придумали килобайты...
а английские географы придумали километры )

ИТ настолько суровые, что не только килобайты придумали, но и кибибайты :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:32

  J написав:
  velvet написав:с сегодняшнего дня новые тарифы по депозитным картам https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2020.pdf

новые тарифы менее интересны чем буква К ?

плюсы - срок карты вырос до 3 лет, нет обязательного лимита для платежей.

Минусы - п2п платный, на себя визу не дают уже, цена выросла на 300 грн.

Остальное осталось.
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