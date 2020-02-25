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банках (гарне і погане) / Укрексiмбанк Укрексiмбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 940941942943 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укрексiмбанк 3.1 5 305 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 78 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 12% 37 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 39 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 85 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 22% 66 Всього голосів : 305 Додано: Вів 25 лют, 2020 21:13 Re: Укрексiмбанк Квесторе_поверніться написав: Додаткову карту дають тільки на третю особу? Додаткову карту дають тільки на третю особу? за деньги можно и на владельца счёта за деньги можно и на владельца счёта промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2571 З нами з: 06.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 21:15 velvet написав: curiousobro написав: Минусы - п2п платный Минусы - п2п платный

а где об этом в тарифах написано? а где об этом в тарифах написано?

Пункт 6. Крім виключень



 вкладів та процентів на вклади;

 переказів від юридичних осіб у межах зарплатних проектів;

 пенсій та грошової допомоги від Пенсійного фонду України, Міністерства праці та соціальної політики України;

 виплат від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших державних фондів;

 грошової компенсації військослужбовцям від Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрації

Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Управління державної охорони,

ДКА, Адміністрації Держспецзв'язку відповідно до Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам

їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженому постановою Кабінету

Міністрів України від 02.09.2015 №728;

 переказів через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали;

 переказів з карткових рахунків у межах Банку через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали;

 переказів від Банку;

 коштів, що повертаються як такі, що були помилкового списані; Пункт 6. Крім виключень вкладів та процентів на вклади; переказів від юридичних осіб у межах зарплатних проектів; пенсій та грошової допомоги від Пенсійного фонду України, Міністерства праці та соціальної політики України; виплат від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, Фондузагальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших державних фондів; грошової компенсації військослужбовцям від Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, АдміністраціїДержприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Управління державної охорони,ДКА, Адміністрації Держспецзв'язку відповідно до Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членамїх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженому постановою КабінетуМіністрів України від 02.09.2015 №728; переказів через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали; переказів з карткових рахунків у межах Банку через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали; переказів від Банку; коштів, що повертаються як такі, що були помилкового списані; http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса

Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається. Квесторе_поверніться Повідомлень: 32677 З нами з: 22.11.13 Подякував: 1 раз. Подякували: 1648 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 21:32 Квесторе_поверніться написав: velvet написав: curiousobro написав: Минусы - п2п платный Минусы - п2п платный

а где об этом в тарифах написано? а где об этом в тарифах написано?

Пункт 6. Крім виключень



 вкладів та процентів на вклади;

 переказів від юридичних осіб у межах зарплатних проектів;

 пенсій та грошової допомоги від Пенсійного фонду України, Міністерства праці та соціальної політики України;

 виплат від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, Фонду

загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших державних фондів;

 грошової компенсації військослужбовцям від Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрації

Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Управління державної охорони,

ДКА, Адміністрації Держспецзв'язку відповідно до Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам

їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженому постановою Кабінету

Міністрів України від 02.09.2015 №728;

 переказів через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали;

 переказів з карткових рахунків у межах Банку через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали;

 переказів від Банку;

 коштів, що повертаються як такі, що були помилкового списані; Пункт 6. Крім виключень вкладів та процентів на вклади; переказів від юридичних осіб у межах зарплатних проектів; пенсій та грошової допомоги від Пенсійного фонду України, Міністерства праці та соціальної політики України; виплат від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, Фондузагальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших державних фондів; грошової компенсації військослужбовцям від Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, АдміністраціїДержприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Управління державної охорони,ДКА, Адміністрації Держспецзв'язку відповідно до Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членамїх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженому постановою КабінетуМіністрів України від 02.09.2015 №728; переказів через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали; переказів з карткових рахунків у межах Банку через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали; переказів від Банку; коштів, що повертаються як такі, що були помилкового списані;

то что Вы написали касается зачисления на карточные счета и эта плата была и в старых тарифах, а вот платы за списание по п2п чужим сервисом я как-то не увидел то что Вы написали касается зачисления на карточные счета и эта плата была и в старых тарифах, а вот платы за списание по п2п чужим сервисом я как-то не увидел промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2571 З нами з: 06.03.09 Подякував: 11 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 21:42 velvet П.8 Как то не совсем однозначно написан.

- через Банкомати та Інформаційно-транзакційні

термінали 0,5% від суми операції але не менше 1,00 грн. і не більше 300,00 грн

Інформаційно-транзакційні термінали - это терминалы в головном офисе?



Похоже СЭП стал почти бесплатным. Если правильно трактую.

- за платіжними дорученнями Клієнта в електронній

формі:11 - у сумі до 50 000,00 грн. 2,00 грн lel Повідомлень: 2465 З нами з: 10.12.13 Подякував: 969 раз. Подякували: 276 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 940941942943 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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