за деньги можно и на владельца счёта
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:13
Re: Укрексiмбанк
за деньги можно и на владельца счёта
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:15
Пункт 6. Крім виключень
вкладів та процентів на вклади;
переказів від юридичних осіб у межах зарплатних проектів;
пенсій та грошової допомоги від Пенсійного фонду України, Міністерства праці та соціальної політики України;
виплат від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших державних фондів;
грошової компенсації військослужбовцям від Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрації
Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Управління державної охорони,
ДКА, Адміністрації Держспецзв'язку відповідно до Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам
їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 02.09.2015 №728;
переказів через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали;
переказів з карткових рахунків у межах Банку через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали;
переказів від Банку;
коштів, що повертаються як такі, що були помилкового списані;
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:32
то что Вы написали касается зачисления на карточные счета и эта плата была и в старых тарифах, а вот платы за списание по п2п чужим сервисом я как-то не увидел
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Вів 25 лют, 2020 21:42
velvet П.8 Как то не совсем однозначно написан.
- через Банкомати та Інформаційно-транзакційні
термінали 0,5% від суми операції але не менше 1,00 грн. і не більше 300,00 грн
Інформаційно-транзакційні термінали - это терминалы в головном офисе?
Похоже СЭП стал почти бесплатным. Если правильно трактую.
- за платіжними дорученнями Клієнта в електронній
формі:11 - у сумі до 50 000,00 грн. 2,00 грн
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:31
Не обов'язково у головному офісі, але схожі на прихватівські ТСО сірі коробки Ексіма
Так він і був таким, але щоб слати 50к за 2 грн потрібен "пристрій захисту", а для тих, хто "захищений" СМС обмеження 10к на одну трансакцію.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 25 лют, 2020 23:10
а где примечание что для бесплатной карты учитывается сумма всех депозитов во всех валютах ?
Додано: Сер 26 лют, 2020 00:32
Додано: Сер 26 лют, 2020 00:44
Всех депозитов не нашел, а всех валют в п1 осталось "або эквиваленте"
Надо узнавать, был там сегодня, у них много изменений, подключают аппки для андроида и айос, меняются тарифы, народ в отделении плавает по новым условиям и новым приложениям. Пусть немного устаканится и можно познавать.
Додано: Сер 26 лют, 2020 01:02
Re: Укрексiмбанк
Эта головоломка кумарит реально .
Депозита - пополнение любое платное в этом пакете ? Так же как и зарплатный пакет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Сер 26 лют, 2020 01:10
Блин Инфинит подорожала , была 3к на 3 года , а сейчас. 5к.
Зато есть платина дешевле.
Странно
Получается что платина выгодно брать ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
|