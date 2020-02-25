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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:13

Re: Укрексiмбанк

  Квесторе_поверніться написав:Додаткову карту дають тільки на третю особу?
за деньги можно и на владельца счёта
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:15

  velvet написав:
  curiousobro написав:Минусы - п2п платный

а где об этом в тарифах написано?

Пункт 6. Крім виключень

 вкладів та процентів на вклади;
 переказів від юридичних осіб у межах зарплатних проектів;
 пенсій та грошової допомоги від Пенсійного фонду України, Міністерства праці та соціальної політики України;
 виплат від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших державних фондів;
 грошової компенсації військослужбовцям від Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрації
Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Управління державної охорони,
ДКА, Адміністрації Держспецзв'язку відповідно до Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам
їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 02.09.2015 №728;
 переказів через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали;
 переказів з карткових рахунків у межах Банку через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали;
 переказів від Банку;
 коштів, що повертаються як такі, що були помилкового списані;
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:32

  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:
  curiousobro написав:Минусы - п2п платный

а где об этом в тарифах написано?

Пункт 6. Крім виключень

 вкладів та процентів на вклади;
 переказів від юридичних осіб у межах зарплатних проектів;
 пенсій та грошової допомоги від Пенсійного фонду України, Міністерства праці та соціальної політики України;
 виплат від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань, Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших державних фондів;
 грошової компенсації військослужбовцям від Міноборони, МВС, Мінінфраструктури, Адміністрації
Держприкордонслужби, СБУ, ДСНС, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Управління державної охорони,
ДКА, Адміністрації Держспецзв'язку відповідно до Порядку визначення розміру і надання військовослужбовцям та членам
їх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 02.09.2015 №728;
 переказів через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали;
 переказів з карткових рахунків у межах Банку через Банкомати та Інформаційно-транзакційні термінали;
 переказів від Банку;
 коштів, що повертаються як такі, що були помилкового списані;

то что Вы написали касается зачисления на карточные счета и эта плата была и в старых тарифах, а вот платы за списание по п2п чужим сервисом я как-то не увидел
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:42

velvet П.8 Как то не совсем однозначно написан.
- через Банкомати та Інформаційно-транзакційні
термінали 0,5% від суми операції але не менше 1,00 грн. і не більше 300,00 грн
Інформаційно-транзакційні термінали - это терминалы в головном офисе?

Похоже СЭП стал почти бесплатным. Если правильно трактую.
- за платіжними дорученнями Клієнта в електронній
формі:11 - у сумі до 50 000,00 грн. 2,00 грн
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:31

  lel написав:velvet П.8 Как то не совсем однозначно написан.
- через Банкомати та Інформаційно-транзакційні
термінали 0,5% від суми операції але не менше 1,00 грн. і не більше 300,00 грн
Інформаційно-транзакційні термінали - это терминалы в головном офисе?

Не обов'язково у головному офісі, але схожі на прихватівські ТСО сірі коробки Ексіма
  lel написав:Похоже СЭП стал почти бесплатным. Если правильно трактую.
- за платіжними дорученнями Клієнта в електронній
формі:11 - у сумі до 50 000,00 грн. 2,00 грн

Так він і був таким, але щоб слати 50к за 2 грн потрібен "пристрій захисту", а для тих, хто "захищений" СМС обмеження 10к на одну трансакцію.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:10

  curiousobro написав:плюсы - срок карты вырос до 3 лет, нет обязательного лимита для платежей.


Остальное осталось.

а где примечание что для бесплатной карты учитывается сумма всех депозитов во всех валютах ?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:32

  velvet написав:
  curiousobro написав:Минусы - п2п платный

а где об этом в тарифах написано?

Почему то подумал что последний подпункт пункта 8 - это про п2п.

Вполне допускаю, что не прав.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:44

  J написав:
  curiousobro написав:плюсы - срок карты вырос до 3 лет, нет обязательного лимита для платежей.


Остальное осталось.

а где примечание что для бесплатной карты учитывается сумма всех депозитов во всех валютах ?

Всех депозитов не нашел, а всех валют в п1 осталось "або эквиваленте"

Надо узнавать, был там сегодня, у них много изменений, подключают аппки для андроида и айос, меняются тарифы, народ в отделении плавает по новым условиям и новым приложениям. Пусть немного устаканится и можно познавать.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 01:02

Re: Укрексiмбанк

Эта головоломка кумарит реально .

Депозита - пополнение любое платное в этом пакете ? Так же как и зарплатный пакет
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 01:10

Блин Инфинит подорожала , была 3к на 3 года , а сейчас. 5к.

Зато есть платина дешевле.

Странно


Получается что платина выгодно брать ?

https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2020.pdf
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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