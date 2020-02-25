Бесплатное обслуживание от 20к. Это входит в оплата в интернете?
торгівельно-сервісній мережi - чтоьо значит ? Оплата а интернете не входит ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 01:15
Бесплатное обслуживание от 20к. Это входит в оплата в интернете?
торгівельно-сервісній мережi - чтоьо значит ? Оплата а интернете не входит ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 26 лют, 2020 01:28
3к она была только в вашей голове.
5к Инфинити как была со 2 декабря так и осталась.
Додано: Сер 26 лют, 2020 01:35
curiousobro
Точно!
5к/36 месяцев будет 136грн в месяц.
Получается что платина выгоднее?
1к за 3 года. И 5%+2.5% до 100к за месяц.
Инфинит: 5+2=7 и 2.5+0.5=3% до 100к
В чем плюсы Инфинити?????
Подскажите, про другие вопросы ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
Додано: Сер 26 лют, 2020 08:34
Нет, нельзя.
Только на другого человека
Додано: Сер 26 лют, 2020 08:49
Все плюсы и минусы написаны в тарифах и программе бонуса.
Садитесь, читаете и думаете. Желательно с экселем.
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