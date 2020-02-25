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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 01:15

Бесплатное обслуживание от 20к. Это входит в оплата в интернете?

торгівельно-сервісній мережi - чтоьо значит ? Оплата а интернете не входит ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 01:28

  proftpd66 написав:Блин Инфинит подорожала , была 3к на 3 года , а сейчас. 5к.

Зато есть платина дешевле.

Странно


Получается что платина выгодно брать ?

https://www.eximb.com/assets/files/down ... 2-2020.pdf

3к она была только в вашей голове.

5к Инфинити как была со 2 декабря так и осталась.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 01:35

curiousobro

Точно!

5к/36 месяцев будет 136грн в месяц.


Получается что платина выгоднее?
1к за 3 года. И 5%+2.5% до 100к за месяц.

Инфинит: 5+2=7 и 2.5+0.5=3% до 100к

В чем плюсы Инфинити?????


Подскажите, про другие вопросы ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:34

  velvet написав:
  Квесторе_поверніться написав:Додаткову карту дають тільки на третю особу?
за деньги можно и на владельца счёта

Нет, нельзя.
Только на другого человека
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:49

  proftpd66 написав:curiousobro

Точно!

5к/36 месяцев будет 136грн в месяц.


Получается что платина выгоднее?
1к за 3 года. И 5%+2.5% до 100к за месяц.

Инфинит: 5+2=7 и 2.5+0.5=3% до 100к

В чем плюсы Инфинити?????


Подскажите, про другие вопросы ?

Все плюсы и минусы написаны в тарифах и программе бонуса.

Садитесь, читаете и думаете. Желательно с экселем.
curiousobro
 
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