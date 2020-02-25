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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 942943944945

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:06

  IMPRINTER написав:Вопрос можно или нет сделать частную допку на имч владельца счета уже обсуждалось ... все зависит от тупости куриц.

Боюсь, что нет.
Там - стена на более высоком уровне, имхо.
Не слышал, чтобы кому-то удалось оформить на себя допку-приватку после декабря 2019
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:09

mustbe
до декабря 2019 г. этот пункт тарифов звучал аналогично.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:12

IMPRINTER
Могли измениться негласные правила, которые не прописаны в тарифах.
Похоже, что это и произошло в декабре 2019
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:39

  proftpd66 написав:Бесплатное обслуживание от 20к. Это входит в оплата в интернете?

торгівельно-сервісній мережi - чтоьо значит ? Оплата а интернете не входит ?


Up
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:41

Кстати - в Тарифах по приваткам так и написано:
2. На ім’я Клієнта дозволяється оформлення лише однієї Картки.
3. Картки на ім’я Довірених осіб оформлюються зі строком дії, що спливатиме не пізніше спливу строку дії Картки, випущеної на ім’я Клієнта.
На ім’я однієї Довіреної особи дозволяється оформлення лише однієї Картки одного типу.
mustbe
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