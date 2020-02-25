Боюсь, что нет.
Там - стена на более высоком уровне, имхо.
Не слышал, чтобы кому-то удалось оформить на себя допку-приватку после декабря 2019
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:06
Боюсь, что нет.
Там - стена на более высоком уровне, имхо.
Не слышал, чтобы кому-то удалось оформить на себя допку-приватку после декабря 2019
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:09
mustbe
до декабря 2019 г. этот пункт тарифов звучал аналогично.
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:12
IMPRINTER
Могли измениться негласные правила, которые не прописаны в тарифах.
Похоже, что это и произошло в декабре 2019
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:39
Up
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 26 лют, 2020 11:41
Кстати - в Тарифах по приваткам так и написано:
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