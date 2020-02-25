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Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:53
nickvlk1 написав:
кто-нибудь уже поюзал апликуху симыну на смартфон? плюсы, минусы подводные камни?
чи вміє вона щось більше ніж поточний ІБ банку
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