чи вміє вона щось більше ніж поточний ІБ банку
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:53
чи вміє вона щось більше ніж поточний ІБ банку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:46
А в апликухе виден баланс счета «Мої заощадження» к карте? Перевод с карты и обратно есть?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
|