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Обслуговування в українських
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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 943944945946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:53

  nickvlk1 написав:кто-нибудь уже поюзал апликуху симыну на смартфон? плюсы, минусы подводные камни?


чи вміє вона щось більше ніж поточний ІБ банку
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:46

  Stringer написав:
  nickvlk1 написав:кто-нибудь уже поюзал апликуху симыну на смартфон? плюсы, минусы подводные камни?

Нафиг она нужна, если даже между своими счетами нельзя перекинуть деньги

А в апликухе виден баланс счета «Мої заощадження» к карте? Перевод с карты и обратно есть?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
100 грн при открытии депозита в Universal Bank https://ubank.page.link/f5X3
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