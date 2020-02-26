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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 943944945946

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 17:53

  nickvlk1 написав:кто-нибудь уже поюзал апликуху симыну на смартфон? плюсы, минусы подводные камни?


чи вміє вона щось більше ніж поточний ІБ банку
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:46

  Stringer написав:
  nickvlk1 написав:кто-нибудь уже поюзал апликуху симыну на смартфон? плюсы, минусы подводные камни?

Нафиг она нужна, если даже между своими счетами нельзя перекинуть деньги

А в апликухе виден баланс счета «Мої заощадження» к карте? Перевод с карты и обратно есть?
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:06

Граждане пассажиры,

есть ли как-то хак чтобы купить продукты в Украины через USD? чтобы не платить %1 за конвертацию? Или я вообще зажрался? :lol:

Оказывается карта в USD UAH EUR надо открывать отдельно!!! :!: :!:
Если покупать в USD и UAH, то надо 2 инфинити по 3к грн на 3 года, это 320грн в месяц. и тратить надо 40к в месяц.

Если брать UAH инфинити или платины, то курс очень не хороший, теряется 1.1%-1.8% при плохом курсе + конвертация 1%, потеря грубо говоря 2-3% если платить гривной на долларовом терминале.

таким образом надо рассматривать как 2 карты в разных валютах на 6к грн за 3 года и тратить 40к!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 26 лют, 2020 23:10, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn ++++++++++ Моно банк +50грн https://clck.ru/DLX4r
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:08

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velvet

давайте 10 раз огромную картинки закинем? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:17

  greenozon написав:
  nickvlk1 написав:кто-нибудь уже поюзал апликуху симыну на смартфон? плюсы, минусы подводные камни?


чи вміє вона щось більше ніж поточний ІБ банку

в аналитике истории операций за месяц группирует операции по категориям: продукты,аптеки,цветы и т.д. правда без отображения МСС кодов, с указанием доли в общей сумме расходов за месяц
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:27

Re: Укрексiмбанк

  ramaz написав:А в апликухе виден баланс счета «Мої заощадження» к карте? Перевод с карты и обратно есть?

Виден, отображается и работает как в Ощаде
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 23:32

Re: Укрексiмбанк

  clientage написав:ИМХО, Приватная Платина за 1000+1000(допка на 3е лицо) выходит интерестнее за те же деньги.

интереснее бесплатным пополнением по безналу или ещё чем?
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