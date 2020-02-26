чи вміє вона щось більше ніж поточний ІБ банку
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лют, 2020 17:53
чи вміє вона щось більше ніж поточний ІБ банку
+50грн !
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Додано: Сер 26 лют, 2020 18:46
А в апликухе виден баланс счета «Мої заощадження» к карте? Перевод с карты и обратно есть?
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:03
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:06
Граждане пассажиры,
есть ли как-то хак чтобы купить продукты в Украины через USD? чтобы не платить %1 за конвертацию? Или я вообще зажрался?
Оказывается карта в USD UAH EUR надо открывать отдельно!!!
Если покупать в USD и UAH, то надо 2 инфинити по 3к грн на 3 года, это 320грн в месяц. и тратить надо 40к в месяц.
Если брать UAH инфинити или платины, то курс очень не хороший, теряется 1.1%-1.8% при плохом курсе + конвертация 1%, потеря грубо говоря 2-3% если платить гривной на долларовом терминале.
таким образом надо рассматривать как 2 карты в разных валютах на 6к грн за 3 года и тратить 40к!
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 26 лют, 2020 23:10, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:08
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:09
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:09
velvet
давайте 10 раз огромную картинки закинем?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:17
в аналитике истории операций за месяц группирует операции по категориям: продукты,аптеки,цветы и т.д. правда без отображения МСС кодов, с указанием доли в общей сумме расходов за месяц
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:27
Re: Укрексiмбанк
Виден, отображается и работает как в Ощаде
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Додано: Сер 26 лют, 2020 23:32
Re: Укрексiмбанк
интереснее бесплатным пополнением по безналу или ещё чем?
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