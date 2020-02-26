RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 944945946947

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 305
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
85
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 305
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:20

  velvet написав:
  ramaz написав:А в апликухе виден баланс счета «Мої заощадження» к карте? Перевод с карты и обратно есть?

Виден, отображается и работает как в Ощаде

У якому плані "як в Ощаді"? Може вони почали частіше, ніж раз на день обробляти операції з "моїми заощадженнями"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 4113
З нами з: 18.08.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:29

  klug написав:
  velvet написав:
  ramaz написав:А в апликухе виден баланс счета «Мої заощадження» к карте? Перевод с карты и обратно есть?

Виден, отображается и работает как в Ощаде

У якому плані "як в Ощаді"? Може вони почали частіше, ніж раз на день обробляти операції з "моїми заощадженнями"?

на счёте заощаджень появляются сразу при переводе с карты и в обратную сторону тоже, по счёту похоже проведут позже, но доступны сразу становятся хоть в одну, хоть в другую сторону, протестировал только, что прогнал 1 доллар туда и обратно, думаю с грн. также
вообще мобильное приложение очень даже неплохое, как для Укрэксима, я ожидал худшего,
правда нет депозитов пока в нём, а только карты и платежи
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2580
З нами з: 06.03.09
Подякував: 11 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 944945946947
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.