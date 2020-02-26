У якому плані "як в Ощаді"? Може вони почали частіше, ніж раз на день обробляти операції з "моїми заощадженнями"?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лют, 2020 00:20
У якому плані "як в Ощаді"? Може вони почали частіше, ніж раз на день обробляти операції з "моїми заощадженнями"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Чет 27 лют, 2020 00:29
на счёте заощаджень появляются сразу при переводе с карты и в обратную сторону тоже, по счёту похоже проведут позже, но доступны сразу становятся хоть в одну, хоть в другую сторону, протестировал только, что прогнал 1 доллар туда и обратно, думаю с грн. также
вообще мобильное приложение очень даже неплохое, как для Укрэксима, я ожидал худшего,
правда нет депозитов пока в нём, а только карты и платежи
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