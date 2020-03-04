Alpha1251 написав:По букинг, кроме стандартных действий, требуется дополнительно зарегать номер бронирования. Но тоже все работало.
С букингом нужно ещё проверять цену. Бывает, что при заходе по реферальной ссылке цена больше, чем без неё. И да, кэшбек, ожидаемо, разницу не окупает. И даже интереснее случай наблюдал. При бронировании одного номера без рефа были интересные предложения заплатить тут же на сайте (за несколько недель до вселения), и получить скидку, а с рефом - ничего подобного просто нет в интерфейсе. Скидка получалась ровно та же, что и кешбэк, только заплатить можно было на месте через несколько недель.
Вопрос к знатокам клуба! Сейчас при открытии нового пакета требуют вносить аванс, равный комиссии за открытие карты? То есть 2х цены?
Задал вопрос "местным фахивцям" в отделении. При мне в тарифах они этого не нашли. Тока по телефону им кто-то подтвердил, что в тарифах этого нет, а вот где-то в дебрях внутренних документов это у них есть.
Кто-то на практике встречался с этим противоречием?
З.Ы. в тарифа (раздел III, общие условия) написано, что смена пин кода ОДИН раз в месяц бесплатно (входит в обслуживание). На практике Пятёрик списывают. Задал им вопрос, будут думать чё и как сторнировать))
при прочих равных - если платить в Евро, у Симы выгоднее UAH картой или USD картой?
Спасибо!
Лучше гривневой, если платить долларовой, то они конвертируют евро->доллар через гривну.
А, кстати, есть ли в Украине банки, которые так не делают? То есть позволяют сконвертировать платёж самой платёжной системе? Или это физически невозможно, если банк декларирует в МПС, что работает с обеими валютами?
STIGA написав:Вопрос к знатокам клуба! Сейчас при открытии нового пакета требуют вносить аванс, равный комиссии за открытие карты? То есть 2х цены?
Тут у каждого отделения свои порядки. У меня не просили, только комиссию за пополнение без карты. При перевыпуске наличие нужной суммы можно обеспечить самому себе заранее, а вот при первом оформлении - нет.