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Укрексiмбанк

Укрексiмбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 955956957958>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрексiмбанк 3.1 5 306
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
78
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
37
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
39
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
86
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
66
Всього голосів : 306
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 20:46

  Alpha1251 написав:По букинг, кроме стандартных действий, требуется дополнительно зарегать номер бронирования. Но тоже все работало.

С букингом нужно ещё проверять цену. Бывает, что при заходе по реферальной ссылке цена больше, чем без неё. И да, кэшбек, ожидаемо, разницу не окупает.
И даже интереснее случай наблюдал. При бронировании одного номера без рефа были интересные предложения заплатить тут же на сайте (за несколько недель до вселения), и получить скидку, а с рефом - ничего подобного просто нет в интерфейсе. Скидка получалась ровно та же, что и кешбэк, только заплатить можно было на месте через несколько недель.
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 00:28

господа, а у кого был опыт переподвязва карт? если карту из одной кабины удадить, а потом в другую привязать ?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 10:08

  IMPRINTER написав:у кого был опыт переподвязва карт? если карту из одной кабины удадить, а потом в другую привязать ?

Было дело, довольно давно, не помню деталей.
В итоге - всё получилось, но пришлось несколько раз общаться с саппортом.
Как сейчас - не знаю
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 19:51

Re: Укрексiмбанк

подскажите, кто сталкивался

при прочих равных - если платить в Евро, у Симы выгоднее UAH картой или USD картой?

Спасибо!
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 19:54

  cohan написав:подскажите, кто сталкивался

при прочих равных - если платить в Евро, у Симы выгоднее UAH картой или USD картой?

Спасибо!


Лучше гривневой, если платить долларовой, то они конвертируют евро->доллар через гривну.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 20:51

подскажите, душ в бизнес-зале в Жулянах можно использовать для любовных целей? :lol:

и в каких аэропортах можно попробовать использовать? Кроме, очень далеких, Тая и т.д.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 21:45

Открыл 26 числа, сделали в след. месяце

Сняли 20баксов, это ошибка?

Вроде за первый месяц должно быть 1грн?



Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 16:36

Re: Укрексiмбанк

Вопрос к знатокам клуба!
Сейчас при открытии нового пакета требуют вносить аванс, равный комиссии за открытие карты? То есть 2х цены?

Задал вопрос "местным фахивцям" в отделении. При мне в тарифах они этого не нашли. Тока по телефону им кто-то подтвердил, что в тарифах этого нет, а вот где-то в дебрях внутренних документов это у них есть.

Кто-то на практике встречался с этим противоречием?

З.Ы. в тарифа (раздел III, общие условия) написано, что смена пин кода ОДИН раз в месяц бесплатно (входит в обслуживание). На практике Пятёрик списывают. Задал им вопрос, будут думать чё и как сторнировать))
STIGA
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:43

  antey718 написав:
  cohan написав:подскажите, кто сталкивался

при прочих равных - если платить в Евро, у Симы выгоднее UAH картой или USD картой?

Спасибо!


Лучше гривневой, если платить долларовой, то они конвертируют евро->доллар через гривну.

А, кстати, есть ли в Украине банки, которые так не делают?
То есть позволяют сконвертировать платёж самой платёжной системе?
Или это физически невозможно, если банк декларирует в МПС, что работает с обеими валютами?
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 23:45

  STIGA написав:Вопрос к знатокам клуба!
Сейчас при открытии нового пакета требуют вносить аванс, равный комиссии за открытие карты? То есть 2х цены?

Тут у каждого отделения свои порядки. У меня не просили, только комиссию за пополнение без карты. При перевыпуске наличие нужной суммы можно обеспечить самому себе заранее, а вот при первом оформлении - нет.
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